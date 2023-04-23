二次染疫風險高 專家倡補針

【本報綜合報道】上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏上周四出席感染免疫高峰論壇表示，60歲或以上和未接種新冠疫苗者，二次感染新冠的風險較高，建議完成接種首輪疫苗後6個月再打二價或一價疫苗。他稱不知毒力最強的毒株在哪裏，內地積極監測是否有新變異株傳入，了解新變異株造成的重症程度是否更高。

內地嚴查新變種 張文宏指出，數據顯示若新冠病毒發生變異，6個月後會慢慢出現二次感染，一般規模不大，惟一旦下一波病毒的變異有效突破人體對抗舊毒株形成的免疫屏障，第二波就形成感染高峰。二次感染主要有兩種情況，一是在第一波疫情中感染的人士免疫力逐漸衰減，二是在第一波疫情中未感染的人士在第二波疫情被感染，內地很多新冠患者的情況屬於後者。當群體免疫屏障建立後，新冠病毒會尋找尚未建立起免疫屏障的人，所以第一波感染控制較好的國家，第二波感染的峰值就會比較高。

內地現存新冠變異株主要是BA.5、BF.7、XBB，預料XBB佔比逐漸上升，若此後無新變異株，這一波感染可能慢慢遠去，會看到低水平、反覆存在的流行病。若在XBB後又不斷有新的變異株，那麼會有一波新的感染，目前不知毒力最強的毒株在哪。

張文宏