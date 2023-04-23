長峰醫院奪命火 多部門巡查全市糾錯

檢查設施通道 追究違規用火用電 北京市豐台區長峰醫院上周二發生致命大火，造成29人死亡，仍然有39人留院治療。該市消防聯合多部門上周五起派員在全市範圍內，啟動醫療機構消防安全隱患大排查大整治專項行動，嚴查嚴治火災隱患，嚴管嚴控火災隱患。

內地傳媒報道，消防等部門在專項行動期間，針對醫院、診所、婦幼保健院、急救中心等醫療機構，進行摸排、檢查和整改，重點檢查消防管理、設施器材、疏散通道、防火巡查、應急值守、培訓演練、自防自救力量建設等方面存在的問題隱患。

海淀區消防和區衞健委聯合檢查區內一間民營醫院的消防安全，醫院安保負責人表示該院共有4層，每層設置4個緊急疏散樓梯，每個出口處設有常閉式防火門，他們每兩小時巡查一次確保防火門關閉，疏散通道未堆放雜物並保持暢通。消防強調，此次行動嚴查違法違規施工、違規用火用電、違規使用易燃可燃材料裝飾搭建等違法行為，針對檢查中發現的消防隱患和違法行為，依法督促整改和嚴肅追究責任。

院方被指違規「醫養結合」 另一方面，外界發現起火的長峰醫院有較多喪失生活自理能力、即「失能」老人，質疑醫院違規「醫養結合」，豐台區衞健委工作人員上周五回應時表示介入調查了解。有住院的失能老人家屬向傳媒表示，醫院可以像養老院一樣向失能老人提供長期住院和護理服務，又比養老院具備更全面的醫療手段，可以做到「醫養結合」。

內地傳媒引述一名知情醫生指，長峰醫院在新冠疫情後虧損嚴重，近幾年開始持續收治無法自理的失能老人。在全國一體化政務服務平台的養老機構訊息查詢中，沒有北京長峰醫院的紀錄，該院也無按照相關規定在經營範圍內增加「養老服務」。

重傷者年老 多患慢性病 另外，長峰醫院火災傷者轉送醫院治療後，北京市緊急成立現場醫療救治指揮部，加大醫護力量調配和深切治療部床位供給，抽調精幹力量迅速組建救治專家組。截至上周五，在院治療傷病員中，4名危重傷者平均年齡82.3歲，多患有心功能不全、高血壓、糖尿病、冠心病、腦梗死、室壁瘤等基礎疾病；17名重傷人士平均年齡74.5歲。多間醫院專家每天會診，跟蹤監測病情，持續跟進指導，做好醫療救治。本報綜合報道