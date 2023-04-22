浴墊黏地似蠕蟲 嚇親女子

澳洲昆士蘭省一名女子近日打掃浴室期間，掀起一張久未清潔的浴墊，發現它由於經常遇熱令底部融化且緊黏地板，強行拉開後便在地上形成密密麻麻、如同蠕蟲般的線狀物，令她頓時嚇了一跳。她隨後將照片上傳至網，尋求清除辦法，網民見狀同樣表示震驚，亦有人建議她能使用黏性去除劑和刮刀清走污物。