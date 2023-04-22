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法打擊移民騙福利
法國財政部長勒邁爾日前揚言，要打擊移民騙取福利的舞弊情況；當地傳媒形容此舉是總統馬克龍政府近日因強行推動退休改革導致社會動盪後，希望在7月14日國慶前與國民修補破裂關係。根據國家審計法院統計，社會福利欺詐的涉及金額每年約10億歐元至30億歐元（約86億到258億港元）。（綜合報道）
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