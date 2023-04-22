兩岸國際

東京近海5.6級地震

日本東京都小笠原群島近海昨日下午4時20分發生黎克特制5.6級地震，震源深度10公里，氣象廳表示無引發海嘯的風險。有民眾在東京感受到搖晃，最大震度為小笠原群島的母島，達到4級；父島亦錄得震度2級。小笠原警察署表示，暫時未收到人命傷亡或建築物損毀的報告。（綜合報道）
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