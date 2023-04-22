4月22日(六)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月22日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
東京近海5.6級地震
日本東京都小笠原群島近海昨日下午4時20分發生黎克特制5.6級地震，震源深度10公里，氣象廳表示無引發海嘯的風險。有民眾在東京感受到搖晃，最大震度為小笠原群島的母島，達到4級；父島亦錄得震度2級。小笠原警察署表示，暫時未收到人命傷亡或建築物損毀的報告。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230422-0422_00180_048/東京近海5-6級地震
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc