郭文貴求1.95億元保釋 遭官駁回
【本報綜合報道】美國聯邦調查局早前拘捕流亡的中國商人郭文貴，檢方控以涉嫌觸犯合謀電訊欺詐、證券欺詐及洗錢等11項罪名。曼哈頓聯邦法官周四駁回郭文貴以2,500萬美元（約1.95億港元）保釋。
倘罪成恐囚100年
法官托雷斯（Analisa Torres）表示，檢察官表明郭文貴可能有嚴重潛逃風險，而且有明確而令人信服的證據顯示，如果他獲釋將對社會造成經濟損害。她續指，郭文貴在刑事案件中的妨礙行為，包括謊稱資產只有一萬美元（約7.8萬港元），並在民事訴訟及破產程序中作虛假陳述，均令她懷疑郭文貴會否遵守任何保釋條件。法官又指若罪名成立，郭文貴將面臨最高100年監禁。
除了支付巨額保釋金外，郭文貴提出願意接受24小時監管，並佩戴全球定位系統監察儀器，留在位於康涅狄格州的妻子住所內。辯護律師庫克（Stephen Cook）表示，郭文貴獲得保釋會留在美國，理由是他面臨的生命威脅太大，不能夠離開當地。
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