郭文貴求1.95億元保釋 遭官駁回

倘罪成恐囚100年

法官托雷斯（Analisa Torres）表示，檢察官表明郭文貴可能有嚴重潛逃風險，而且有明確而令人信服的證據顯示，如果他獲釋將對社會造成經濟損害。她續指，郭文貴在刑事案件中的妨礙行為，包括謊稱資產只有一萬美元（約7.8萬港元），並在民事訴訟及破產程序中作虛假陳述，均令她懷疑郭文貴會否遵守任何保釋條件。法官又指若罪名成立，郭文貴將面臨最高100年監禁。