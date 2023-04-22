蘇丹戰火延燒 美日韓荷部署撤僑

蘇丹政府軍與快速支援部隊爆發武裝衝突，上周六迄今導致至少413人死亡，近3,500人受傷，約1萬至2萬人湧到鄰國乍得逃避戰火。日本、南韓及荷蘭均派出運輸機準備撤僑，美軍向蘇丹鄰國吉布提加派士兵，以便有需要時保護美國駐蘇丹大使館人員離開。

日本航空自衞隊一架C130運輸機昨日下午從愛知縣小牧基地起飛，飛往吉布提，稍後將有一架C2運輸機及一架KC767空中加油機出發。運輸機將在吉布提待命，連同在日本國內待命人員在內，自衞隊派出約370人參與任務。由於蘇丹首都喀土穆國際機場及總統府爆發激戰，更有戰機轟炸，自衞隊研究是否從陸路撤僑。連同日本駐蘇丹大使館人員在內，共有63名日本僑民滯留蘇丹。日本外務大臣林芳正周三要求自衞隊協助撤僑，防衞大臣濱田靖一翌日下達出動運輸機的命令，5名聯絡協調員作為先遣隊率先啟程往吉布提。

衝突雙方繼續互相指摘 南韓空軍一架C130運輸機昨日下午離開釜山金海國際機場，飛往吉布提。機上載有50多人，包括陸軍特戰隊和空軍戰鬥控制組、維修人員、警衞人員及醫療人員等。因喀土穆國際機場關閉，韓軍運輸機將在美軍駐吉布提基地降落。截至周三，旅居蘇丹的韓僑包括外交官在內共25人，他們目前均平安無恙，但供電不斷惡化。美國國務院確認一名美國公民在蘇丹死亡，國防部正向吉布提基地調遣更多的部隊和裝備作準備。荷蘭亦派出兩架軍用運輸機到約旦城市亞喀巴，準備撤走在蘇丹的僑民。

蘇丹快速支援部隊以人道主義為由，宣布昨日上午6時起在喀土穆停火72小時，惟政府軍沒有回應。蘇丹陸軍總司令布爾漢和快速支援部隊領袖達加洛，周四接受半島電視台訪問時，同聲拒絕與對方談判。達加洛稱固然不反對在開齋節期間停火，但指摘布爾漢是戰爭的始作俑者、是謀殺蘇丹人民的罪魁禍首，因此不會與他談判，布爾漢指摘快速支援部隊揚言要消滅政府軍，認為除了軍事解決已別無選擇。

聯合國籲至少停火3日 聯合國秘書長古特雷斯就蘇丹局勢，周四與非洲聯盟、阿拉伯聯盟、東非政府間發展組織、歐盟及多國代表舉行視像會議。他呼籲蘇丹衝突各方停火至少3天，以慶祝開齋節同時，讓困在衝突地區的平民能夠盡快離開，尋求醫療、食物和其他必需品，希望以短暫停火作為實現永久停火的第一步。本報綜合報道