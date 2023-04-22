北韓抗議G7聲明 稱擁核威懾力

【本報綜合報道】七大工業國集團（G7）外長本周在日本發表聯合聲明，譴責北韓不斷試射彈道導彈等。北韓外務相崔善姬周五通過朝中社發表談話，抗議G7外長聯合聲明，強調北韓的擁核國地位是「最終、不可逆的」，朝方實際擁有核威懾力。

G7外長聲明表明不承認北韓擁核國地位，要求朝方全面遵守《核不擴散條約》和國際原子能機構提出的相關措施，並簽署《全面禁止核試條約》。崔善姬表示，此舉是最荒誕無稽、霸道無理的干涉別國內政行為，斥責G7只是極少數國家搞小圈子的利益集團，絕不能夠代表國際社會的正確義利觀，是為美國霸權服務的政治工具。

崔善姬強調，對於企圖侵犯北韓自主權和根本利益的行為，朝方將強力應對，令圖謀無法得逞。她主張北韓的擁核國地位有《國家核武力政策法令》等國家法律保障，絕不會乞求任何一方承認；又稱朝方核試和發射彈道導彈是針對美國及其盟國軍事行動行使主權的正當行為，將繼續採取相應行動，直至周邊地區不再敵視北韓。