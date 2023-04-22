伊朗稱逼潛艇浮水 美海軍否認

伊拉尼向伊朗國營電視台表示，美國潛艇從水下接近霍爾木茲海峽時，被伊朗潛艇法塔赫號發現。對方一度駛入伊朗領海，在伊朗海軍警告後才糾正航線。伊拉尼指摘美國潛艇盡其所能匿迹穿過海峽，伊朗肯定向國際機構反映美國侵犯領海一事。負責中東地區行動的美國海軍第5艦隊指揮官霍金斯稱，美國潛艇當天或最近沒有經過霍爾木茲海峽，伊朗的說法只反映更多虛假資訊，無助地區海上安全及穩定。