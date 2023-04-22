伊朗稱逼潛艇浮水 美海軍否認
【本報綜合報道】美國海軍本月初公布俄亥俄級巡航導彈核潛艇佛羅里達號由歐洲轉抵中東部署後，伊朗海軍司令伊拉尼周四宣稱，伊朗海軍潛艇在霍爾木茲海峽發現一艘美國潛艇潛航穿越海峽，於是迫使對方浮出水面。美國海軍同日否認事件。
伊拉尼向伊朗國營電視台表示，美國潛艇從水下接近霍爾木茲海峽時，被伊朗潛艇法塔赫號發現。對方一度駛入伊朗領海，在伊朗海軍警告後才糾正航線。伊拉尼指摘美國潛艇盡其所能匿迹穿過海峽，伊朗肯定向國際機構反映美國侵犯領海一事。負責中東地區行動的美國海軍第5艦隊指揮官霍金斯稱，美國潛艇當天或最近沒有經過霍爾木茲海峽，伊朗的說法只反映更多虛假資訊，無助地區海上安全及穩定。
美無人艦艇駛阿曼灣
另外，美國海軍第5艦隊公布，一艘無人水面艦艇周三與美國海岸防衞隊兩艘巡邏艇穿越霍爾木茲海峽，由波斯灣駛往阿曼灣。美國海軍第5艦隊前年9月組建第59特遣隊，整合無人系統與人工智能到地區海上行動，並以約旦及巴林為行動基地。
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