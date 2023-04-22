傳俄提供高濃縮鈾 華建反應堆

【本報綜合報道】中美俄三國核角力加劇，美國《紐約時報》周三報道，俄羅斯向中國提供核反應堆燃料，中方在距離台灣217公里的沿海地區準備興建一座反應堆。美國國防部憂慮，中國核武庫將大規模擴張，與美俄兩國並駕齊驅。美方現時面臨如何應對三方核競爭的問題，它將顛覆迄今成功避免核戰爭的大部分威懾戰略。

北京稱正常民用核能合作

報道指，俄羅斯原子能集團公司過去數月向中國交付25噸高濃縮鈾，交易意味中俄正在展開一個有助兩國核現化的計劃。中國外交部發言人汪文斌上月23日強調，中俄在符合各自承擔的國際義務和雙邊政府協定框架下，展開正常的民用核能合作，十分正常、無可指摘。美國國防部高級官員普拉姆（John Plumb）最近向國會指出，中國將興建增殖反應堆，製造用於核武的鈈。美國科學家聯合會年度調查顯示，中國目前擁有約410枚核彈頭；美國軍方去年11月發表的中國軍事報告稱，按目前速度推算，中國核彈頭數量2020年代末可能增至1,000枚，到2035年增至1,500枚。