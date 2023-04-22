針對中俄朝 美法試射彈道導彈

【本報綜合報道】全球核武國家近期動作之頻繁引發外界關注，繼俄羅斯及北韓上周先後試射洲際彈道導彈，以及中國成功試驗陸基中段反導攔截技術後，美國及法國不約而同地周三測試核威懾，分別試射一枚洲際彈道導彈及一枚潛射彈道導彈。

美出動指揮與通訊中繼飛機 美國空軍全球打擊司令部表示，一枚民兵3型洲際彈道導彈當地時間周三凌晨5時11分在加州范登堡太空軍基地發射升空，配備的一個測試用重返大氣層載具飛行大約6,759公里後抵達太平洋中部馬紹爾群島瓜加林環礁（Kwajalein Atoll）。軍方指今次測試旨在展示美國核威懾是安全、可靠、有效，能夠阻嚇21世紀威脅及讓盟友安心，並非回應當前的世界事件，同時驗證洲際彈道導彈系統的準確性及可靠性。

此外，今次試射出動美國海軍E6B指揮與通訊中繼飛機，展示空中發射控制系統的可靠性及有效性。這款軍機是美國核威懾重要組成部分，當地面指揮與控制中心在核戰時被摧毀或失去對外通訊能力時，它可以把國家最高指揮當局的指令傳給戰略核潛艇發動「核報復」二次打擊，以及利用空中發射控制系統控制洲際彈道導彈。

美國上次試射洲際彈道導彈是今年2月9日，今次是去年8月16日以來首次展開涉及空中發射控制系統的洲際彈道導彈測試。美國正在研發哨兵型洲際彈道導彈取代民兵3型，預計2029年取得初步作戰能力；現時有16架E6B指揮與通訊中繼飛機服役。

與此同時，法國海軍周三宣布，戰略核潛艇猛烈號當天成功試射一枚沒有攜帶核彈頭的M51型潛射彈道導彈，是這款導彈第6次從戰略核潛艇發射，測試確認國家的核威懾是可靠及強健。根據事前發布的航行警告，導彈從法國海岸飛往大西洋中部。