秦剛談台問題：中國收回土地 絕不再失

秦 剛

【本報綜合報道】「中國式現代化與世界」藍廳論壇昨日在上海世界會客廳開幕，中國大陸國務委員兼外交部長秦剛發表主旨演講。他談及台灣問題時強調，中國的土地收回來了，就絕不會再失去；戰後國際秩序建立起來了，就絕不允許被顛覆。

對於外國頻頻指摘北京挑戰基於規則的國際秩序、試圖用武力或脅迫方式單方面改變台灣海峽現狀、破壞兩岸和平穩定，秦剛反駁這些言論違背起碼的國際常識和歷史正義，邏輯荒謬、後果危險。他指出，國際法和國際關係基本準則方面，中國紀錄最好，毋須他國提醒；又表示是誰破壞國際秩序，搞霸權霸凌霸道，自有公論。

秦剛稱台灣自古以來是中國領土不可分割的一部分，也是台灣的現狀，「台獨」分裂勢力及少數企圖利用「台獨」的國家破壞國際規則、單方面改變現狀、破壞台灣海峽穩定。他正告打國際秩序旗號、做破壞國際公理勾當的勢力，台灣問題是中國核心利益的核心，他們絕不含糊；誰要在中國主權安全上搞動作，他們絕不退讓。

馬克龍萊恩 分與拜登通話 另一方面，美國總統拜登周四分別與法國總統馬克龍及歐盟委員會主席萊恩通電話，討論二人本月初的訪華之行。

白宮表示，拜登與馬克龍談及雙方為促進印太地區的繁榮、安全、共同價值觀、基於規則的國際秩序所作出的持續努力，重申維護台灣海峽和平與穩定的重要性，以及面對俄羅斯的侵略行為，兩國堅定支持烏克蘭。

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