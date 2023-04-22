台購美魚叉導彈 藍營立委提4質疑

【本報綜合報道】台灣國民黨立委馬文君周三就台灣魚叉反艦導彈軍購案提出四大不合理問題，分別是被迫購買、預算排擠、延遲交貨、型號成謎。她總結指，民進黨政府大概再次炒作這款導彈，當作大內宣的題材，其中諸多不合理，加上到貨依舊遙遙無期，「不存在的武器裝備，就算牛皮吹上了天，也沒有半點用處」。

馬文君表示，台灣駐美國代表蕭美琴2020年8月甫到任就凌駕軍方，逕自宣布要向美國採購魚叉反艦導彈；台灣軍方在政治壓力下，明知該款導彈不論射程、速度與殺傷力，與台產服役多年、性能表現穩定的雄風二型、三型反艦導彈類似，甚至略遜，依然強行編列預算並通過，導致台產導彈預算排擠。台方購買的魚叉反艦導彈型號成謎，原本載明向美國採購射程400公里增程型，美方公布的卻是傳統彈種。

戰機航材消耗大增 向美入貨 另一方面，中國大陸軍機持續在台灣周邊出沒，台灣空軍頻繁派遣戰機攔截監控，導致各型戰機零附件及航材消耗量大增。台灣傳媒昨日引述台灣國防部統計顯示，空軍委請駐美軍事代表團與美國在台協會簽署採購航材協議，兩項航材採購金額達128.4億元新台幣（約33億港元）。台灣軍方人士透露，每批解放軍飛機擾台時，不論方位台軍都派戰機攔截監控，又派配有偵照裝備的RF16戰機監察解放軍艦艇。