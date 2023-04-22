美眾院標榜 須讓台全副武裝

兵棋推演 炒熱大陸出兵風險 美國國會眾議院一個中國問題特別委員會周三晚上進行兵棋推演，模擬中國大陸武力攻打台灣。委員會共和黨籍主席加拉格爾（Mike Gallagher）周四表示，這場兵棋推演顯示美國不但有必要讓台灣「全副武裝」，否則爆發衝突時無法對台補給，同時必須增加長程導彈的產量，企業也要為經濟影響做好準備。

美國國會新一屆會期今年初展開後，眾議院成立美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會。這場被外界視為不尋常的國會兵棋推演，由上述委員會及美國智庫新美國安全中心以閉門方式合作進行；在歷時兩小時的模擬台灣海峽衝突中，議員扮演台灣的角色，中國大陸的角色則由智庫防務專家擔當。該委員會周四在社交網發布兵棋推演的照片，並引述加拉格爾寫道：「阻嚇戰爭是唯一通往和平及穩定的途徑。」

提高長程導彈產量配合 消息人士透露，兵棋推演結果強化美國向台灣提供軍事補給的緊迫性，形容在解放軍攻台時「補給不是一個選項」。它同時證明長程導彈對台灣而言，是面對中國大陸入侵時的「優先使用」武器。惟消息人士表示：「我們很快耗盡長程反艦導彈，我們需要增加彈藥產量，並且必須立即解決防務工業基礎的問題。」受新冠疫情及供應鏈問題影響，美國目前積壓的對台軍售總值190億美元（約1,482億港元）。

倘爆衝突 全球市場崩潰 兵棋推演同時得出其他結論，如果美國不鞏固與地區盟友達成的基地協議，美方將在台灣海峽衝突面臨高昂損失。此外，中國大陸被排除在國際銀行金融通訊系統環球銀行金融電訊協會外、台灣海峽的商業航道遭切斷，「供應鏈陷入一片混亂」，導致全球市場徹底崩潰。消息人士指一旦北京攻台，全球將面對巨大的經濟後果，企業需要為此做好準備；加拉格爾在兵棋推演前批評企業對台灣海峽危機不夠重視。

加拉格爾在兵棋推演後發表聲明，強調「我們正在處於中國共產黨入侵台灣的最高風險期，昨天的兵棋推演反映在任何危機開始前，採取行動阻嚇中國共產黨侵略及全副武裝台灣的需要」。雖然美國官員多次表示北京已經下令解放軍做好2027年前入侵台灣的準備，但同時承認這並不代表已經決定攻台。中國大陸外交部暫未回應。

傳美擬打造戰斧導彈營 另一方面，日本傳媒周四報道，美國海軍陸戰隊計劃2030年前成立一個陸基戰斧巡航導彈炮兵營，與在夏威夷及日本沖繩組建的濱海團合作；戰斧巡航導彈目前由美國海軍使用，從水面艦艇及核潛艇發射。英國傳媒周五引述外洩美國情報文件指，中國正在製造精密網絡武器，在戰時控制敵方衞星使之無法接收數據信號及監視。本報綜合報道

台灣軍方加強訓練應對中國大陸的入侵威脅。 美國長程反艦導彈可以有效對付中國大陸海軍艦隊。 加拉格爾 美國國會兵棋推演模擬中國大陸武力攻打台灣。