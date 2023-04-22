違規吸煙發難 迪園遊客遭行拘

【本報綜合報道】上海迪士尼樂園周三有女工作人員提醒一名男子，不准在非吸煙區內吸煙，男子不但反過來逼哭工作人員，在警員到場處理時發難躺臥在地上。內地傳媒周四從上海浦東警方獲悉，該男子因毆打他人被處以行政拘留5天的處罰。

涉事男子被工作人員提醒後發怒，稱對方態度不好並要求道歉。工作人員被逼哭和道歉隨後離開，但男子窮追不捨；警方隨後到場，男子突然躺在地上。網上流傳樂園給男子賠償250元人民幣（約290港元）現金券，當天下午的巡遊活動也取消。遊客林女士周四向內地傳媒證實，當天巡遊活動確實取消，園方未有具體交代原因；當時遊客都很疑惑地散開，她後來從網絡得知發生衝突，對巡遊被取消感到生氣。

涉事男子被永久禁入園 上海迪士尼周四回應時表示，事件涉及的遊客將被永久禁止進入上海迪士尼度假區，其相關行為交由公安部門進一步調查，但否認向遊客賠償，並向受影響的演職人員給予安撫及支持。樂園提醒遊客遵守各項須知，不容忍欺凌演職人員的行為，以及其他影響遊客與演職人員安全或度假區正常營運的行為，必要時採取法律手段。