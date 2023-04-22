北方再現沙塵暴 山西一日「夏返冬」

【本報綜合報道】內地近日受強冷空氣影響，北方出現今年來第10次沙塵天氣，陝西省西安市周四遭遇今年最強沙塵天氣，可吸入懸浮粒子（PM10）濃度突破每立方米1,000微克。沙塵天氣進入尾聲，預計中東部未來3天降溫劇烈，南方暴雨或帶來洪澇。中央氣象台周五發布強對流天氣藍色預警，部分地區將有大風雷暴或冰雹。

南方料有暴雨 內地北方今年至今出現沙塵天氣次數，與2000年以來的同期平均數相比多2.6次，這次來自北方的沙塵更蔓延到四川省。西安市周四清晨天空如黃昏般黯淡無光，凌晨開始當地PM10濃度一度超過每立方米1,800微克。新疆自治區南部、內蒙古自治區西部、甘肅省中部、寧夏自治區中北部同日也出現沙塵暴。氣溫方面，甘肅省、寧夏自治區、內蒙古自治區東部、山西省北部、河北省西部、吉林省、遼寧省、山東省北部等地周四氣溫降幅10℃以上，山西省朔州市右玉縣一天內「夏返冬」，24小時降溫接近30℃，以23厘米打破當地1951年有氣象觀測紀錄以來最深積雪紀錄。

隨着冷空氣東移南下，冷暖氣流交匯引發中東部大範圍降水，預計周五上午8時至周六上午8時，貴州省中部、湖南省南部、江西省南部、廣西自治區東北部、廣東省中北部和東南部沿海等地的部分地區，將有8級至10級雷暴大風或冰雹天氣；四川省東部、重慶市西部、貴州省中北部、湖南省中南部、江西省南部、福建省西南部、廣西自治區東北部、廣東省中東北部、海南島東北部等地的部分地區，將有短時強降雨天氣，每小時雨量20毫米至40毫米，局部地區可達60毫米以上。