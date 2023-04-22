工作分歧打女同事 郵局男職員受懲

【本報綜合報道】內地社交網周四傳出一段公司男職員暴毆女同事的影片，畫面中一名身材魁梧的男子拳打腳踢一名女子，更掐其喉嚨扯頭髮。據指事發在上海郵政靜安區分公司閘北郵政支局，涉事男職員因工作分歧與女同事發生衝突。內地傳媒昨日從上海靜安警方獲悉，打人的楊姓男子已被行拘處罰。

拳打腳踢 掐喉扯髮 事發上月30日，網上曝光的閉路電視畫面所見，男職員怒氣沖沖地走到女同事座位旁，然後用力推對方的椅子並向後拉她，又猛推對方胸部；女方嘗試反抗，反惹來男方進一步推攘和毆打。其他同事上前制止，但男職員不罷休，繼續拉扯女同事頭髮。女方稱被男方毆打致腦震盪住院，並確診抑鬱症，又指對方非第一次打同事。

中國郵政集團有限公司上海市分公司回應時表示，對打人者的行為深表震驚與氣憤，已經責成靜安區分公司嚴肅處理，打人者被停職，靜安區分公司指派專人跟進受傷員工的慰問關懷。

經公司初步核實，兩人因工作分歧進而產生肢體衝突，目前交由警方跟進，接下來將根據警方的調查結果對打人者作出進一步處理。