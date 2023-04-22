75歲翁患黑熱病 疑遭沙蠅叮咬

【本報綜合報道】廣東省深圳大學總醫院日前確診一宗罕見的黑熱病，患者為一名75歲老翁，去年9月至10月到老家河南省安陽市居住一段時間，當地白蛉（港稱沙蠅）成蟲處於活動季，他很可能被叮咬因此中招，經治療後目前其恢復情況良好。

該名陳姓老翁向內地傳媒表示，剛開始病發以為是感冒，後來接受新冠、甲流，甚至白血病檢查也查不出病因。他上月到深圳市探望兒子時出現發燒症狀，抗生素、抗菌藥物治療不見效果，而且高燒不退，最高燒至39℃。他轉入深圳大學總醫院後，醫生為其進行高通量二代測序和骨髓穿刺檢查，最終確診為黑熱病。

病例於深圳罕見 深圳大學總醫院檢驗科主管技師楊禮表示，患者骨髓穿刺樣本有很多利杜體的巨噬細胞。利杜體即黑熱病的病原體，又稱杜氏利什曼原蟲感染；傳播媒介是沙蠅，叮咬患有黑熱病的病人、病犬及某些野生動物後就感染利什曼原蟲。當帶蟲的沙蠅再叮咬人時，人就受感染。黑熱病在內地主要流行區基本消滅，深圳市此前鮮有此類病例的報道。