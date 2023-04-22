新變種殺到 傳播未具規模

疾控指病例少 僅籲自我健康監測 中國疾病預防控制中心證實，名為Arcturus（俗稱大角星）的新冠病毒變種毒株XBB.1.16進入內地。針對公眾對該變種毒株的流行情況，國家疾病預防控制局昨日表示，本土病例中XBB.1.16仍然維持極低水平，未形成傳播優勢。

國家疾控局在官方微信公號發文，表示截至周二，全球至少有33個國家或地區合共報告3,647宗XBB.1.16病例，主要來自印度、美國、新加坡。其中，印度自3月以來報告的病毒序列中XBB.1.16佔比增長迅速，現在已經成為當地主要流行病毒株。由於亞洲部分國家流行該變種毒株，所以內地近期輸入病例中XBB.1.16的佔比增加。

國外研究顯示，XBB.1.16的傳播效率略高於此前流行的XBB.1和XBB.1.5，免疫逃逸能力與XBB.1.5相當。目前暫無感染XBB.1.16而導致重症入院或死亡增加的報道，但在兒童、長者和有基礎性疾病等脆弱人群中，不排除因個體差異引起較重的臨床表現。對於有報道指XBB.1.16可以引起兒童眼睛發癢、發紅（結膜炎），文章稱類似眼部症狀在此前流行的新冠病毒株感染病例中也有報道，如出現此類症狀，應及時就醫並在醫生指導下接受治療。

至於如何避免感染XBB.1.16，文章提及已經接種疫苗或既往感染留存下的免疫力，仍然能夠為個體提供一定程度的免疫保護。當公眾處於暴露環境、人員密集場所，或接觸脆弱人群時，當局仍建議佩戴口罩，同時做好自我健康監測。

下月恢復赴德觀光 另一方面，內地傳媒昨日引述德國駐華使領館官方網站消息指，5月1日起中國赴德觀光旅遊將恢復開放，從中國入境德國的旅行者毋須出示核酸檢測無染疫證明。報道指，德國駐華使領館簽證處人力不足，短期內沒法提高預約量，預計今年將無法避免較長的預約等待期。德國駐華使領館提醒旅客，應該在行前盡快預約遞交簽證申請的時間。本報綜合報道