涉差別對待內地客 MINI再解畫

【本報綜合報道】正在舉行的上海車展周四有寶馬MINI工作人員派發雪糕時，只款待外國人而拒給內地訪客，惹來歧視爭議。車廠同日就此致歉，承認內部管理不細緻。車廠昨日再次道歉，解釋獲得款待的外國人是公司員工，但網民對此不賣帳。

指外國人為同事 網民質疑 MINI中國昨日再就雪糕事件解畫，指周二至周三通過手機應用程式領券方式，合共發放600份雪糕給訪客，現場預留非常少的雪糕給公司員工。網上流傳畫面中的「老外」是同事，各人佩戴員工胸牌。

車廠昨日再次道歉，強調虛心接受任何意見和建議，並認真改善，又指事件中兩名禮儀小姐是剛踏入社會的年輕人，呼籲外界給她們多點寬容和空間。對於上述回應，有網民質疑「真有這個內幕現場不能說清楚」。

事發後多名直播博主周四前往MINI展台，向參觀者免費派發雪糕。來自安徽省的孫先生表示，他買1,600多元人民幣（約1,850港元）的雪糕送到車展現場，強調「只發給中國人」；又稱發放雪糕時遭現場工作人員阻撓並拿走雪糕，後來獲得歸還。