劇本娛樂場消防指引 活動完結須巡查

【本報綜合報道】為了明確對劇本殺、密室逃脫等劇本娛樂經營場所的消防安全要求，國家消防救援局、文化和旅遊部近日聯合印發劇本娛樂經營場所消防安全指南（試行），劇本娛樂活動結束後必須進行一次防火巡查、每月一次全面防火檢查。

規範場地 制訂消防安全制度 指南分為消防安全基本條件、消防安全管理、用火用電安全管理、易燃易爆可燃物安全管理、安全疏散管理。劇本娛樂經營場所所在建築應當為合法，不得設在地下二層及以下樓層；不得設置在住宅建築內；不得設置在「三合一」場所（住宿與生產、儲存、經營合用場所）、彩鋼板建築和村（居）民自建房內；不得與生產、儲存、經營易燃易爆危險品場所設置在同一建築物內；不得毗連甲乙類危險品倉庫。

劇本娛樂經營場所應該落實全員消防安全責任制，制訂消防安全制度，明確消防安全管理人員，負責場所日常消防安全工作。場所如設置在大型商業綜合體或與其他場所在一幢建築合併設置時，應該明確統一管理的消防制度和責任，明確消防設施聯合管理要求。指南要求場所每半年至少組織展開一次全員滅火和應急疏散演練。