兩岸國際

同號碼彩票 11個月3中獎
美國馬里蘭州一名52歲男子在過去11個月內購買相同數字組合的彩票，近日第3度贏得一筆5萬美元（約39萬港元）獎金。他表示自己一直都有購買彩票，稱儘管結果未必如願，但不參加就一定不會中獎。他未來計劃用獎金度假，也打算按照妻子建議，一直使用相同號碼，或許以後能再度中獎。
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