兩岸國際

襲岸田犯 疑自製炸彈

日本首相岸田文雄上周六在和歌山市遇襲，疑犯木村隆二涉強行妨礙公務被捕。警方周四從疑犯遺留在現場一個未爆圓筒中發現黑色火藥，懷疑他自行製作炸彈，正調查火藥來源。黑色火藥用於製作煙花，爆炸威力較弱及煙霧較多，事發後現場曾出現白煙。（綜合報道）
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