涉洩密美兵 需續關押

美國空軍國民警衞軍一等兵特謝拉涉嫌外洩美國國防部機密文件，日前被捕，面臨洩露軍事情報機密的刑事控罪。他周三在麻省波士頓的聯邦法院出庭，其關押聆訊推遲兩周，需要繼續關押。特謝拉被控與非法複製和傳輸敏感國防資料有關的間諜法，以及非法將國防資料轉移到未經授權的地點。（綜合報道）