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韓研發潛艇 交付海軍
朝鮮半島緊張局勢持續之際，南韓自主研發的第二艘3,000噸級潛艇安武號昨日交付海軍，即將執行任務。安武號由柴油動力驅動，長83.3米，寬9.6米，採用增加潛航時間的絕氣推進系統，其配備6個潛射彈道導彈垂直發射系統，它通常安裝在核動力潛艇上。（綜合報道）
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