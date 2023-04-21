捷克總統訪北約 指華是挑戰

【本報綜合報道】捷克總統帕維爾周三到訪北約位於比利時布魯塞爾的總部，並與北約秘書長斯托爾滕貝格舉行會談。帕維爾指中國對捷克而言，不只是戰略上的競爭者，也是挑戰。斯托爾滕貝格歡迎捷克的印太新戰略文件寫入應對中國威脅。

帕維爾與斯托爾滕貝格談及俄烏戰爭帶來安全挑戰、中國外交政策日趨獨斷等議題，會後舉行記者會。斯托爾滕貝格認為，中國脅迫性的政策在歐洲大西洋引起關注，就像他們在印太地區的夥伴一樣，中國正挑戰其利益、安全和價值。

斯托爾滕貝格又指，中國與俄羅斯愈走愈近，拒絕譴責俄對烏克蘭發動的非法戰爭，並附和俄反西方的宣傳，因此他們與盟友持續合作非常重要，捍衞價值和以規則為基礎的國際秩序。帕維爾則稱，為了不讓俄羅斯打勝仗，北約國家別無選擇只能繼續支持烏克蘭，必要時會增加國防開支。

德外長指華侵略性日增 另外，德國外長貝爾伯克周三在國會總結上周訪華行程，指中國對內日益專制，對外侵略性亦日增，形容此行部分行程令她感到震驚，但未有具體提及是甚麼部分。她又指中國有責任為世界和平付出努力，特別要在俄烏戰事上運用對俄的影響力。