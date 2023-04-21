FBI指中伊在美擾異見者 手法趨多樣

【本報綜合報道】美國聯邦調查局（FBI）周三警告，中國和伊朗試圖在美國領土騷擾批評政府的異見人士及影響美國政策的手段日益多樣化，而且愈來愈無所顧忌。FBI指出，這些跨國打壓異見人士計劃屬於多面向戰略，當中目標包括影響美國政策決定。

FBI官員提到，中國和伊朗對異見人士採取的手段中，有很多新的策略和工具是他們以往對這兩國的調查中從沒見過，短短數年間風險和威脅水平有變。FBI正追蹤外國政府破壞美國法規的行為，並呼籲受害者站出來指證。

中餐館負責人遭韓送檢察廳 另外，南韓首爾一間中餐館去年12月被懷疑是中國在韓設立的秘密警察站，餐廳方面一度安裝大型屏幕澄清嫌疑。南韓警方昨發布消息指，首爾松坡警察署上月底以涉違反《食品衞生法》未取得營業許可及違反《戶外廣告物法》，將中餐館實控人和代表送檢。

涉事餐廳「東方明珠」曾在外牆擅自安裝大型電子屏幕，否認是秘密警察站。據當地《戶外廣告物法》等法律規定，設置霓虹或數碼電子廣告及屋頂招牌前，須獲得管轄區廳許可。松坡區廳以餐廳方面未經許可擅自設置電子屏幕為由，今年2月向警方舉報。

東方明珠的實控人王海軍和一名代表被移交至首爾東部地方檢察廳，兩人涉2021年12月在營業執照過期的情況下，繼續經營該餐廳。餐廳方面去年12月受訪曾表示，所謂秘密警察站的說法純屬謠言，但拒絕具體說明。據韓媒當時了解，餐廳定於今年1月結業。