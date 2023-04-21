尹錫悅論台海 韓解釋關乎和平

尹錫悅

【本報綜合報道】南韓總統尹錫悅接受英媒訪問時表示，台灣問題不單純是兩岸之間的問題，就像韓朝之間的問題一樣，其涉及範圍已超出本地區，應將其視為全球性問題。南韓外交部周三解釋，尹錫悅認為台海的和平穩定對地區以至全球的和平與繁榮至關重要，才作出上述發言。

俄另指不友善韓促正確解讀 英媒的專訪於周三刊出，尹錫悅談及兩岸矛盾及其引發的國際緊張局勢，稱這種緊張因試圖用武力改變現狀而造成，南韓和國際社會均反對改變現狀。南韓外交部官員其後解釋稱，政府反對以力量單方面改變現狀，希望有關方面通過對話與合作續維持台海和平穩定，重申政府維持尊重「一個中國」立場。

尹錫悅另在專訪中表示，南韓政府將考慮韓俄關係並採取適當措施，韓方將在發生針對烏克蘭平民的大規模攻擊或無法容忍的大屠殺事件等情況時考慮如何援烏。克里姆林宮回應指摘，開始提供武器間接意味介入特定階段戰爭；又稱雖然韓方並非祭出新制裁，但全程對俄採取不友善的立場令人遺憾。南韓總統室則呼籲俄方正確解讀尹錫悅的說法。

北京稱反對外部干涉台問題 在北京，外交部發言人汪文斌昨日在記者會回應有關尹錫悅的言論時指出，近年來，台海局勢緊張的根本原因，是島內「台獨」分子在境外勢力的支持和縱容下搞分裂活動，「台獨」行徑與和平穩定水火不容，要維護台海局勢和地區和平安寧，就要旗幟鮮明反對「台獨」，反對外部干涉。他指台灣問題屬中國內政，是中國核心利益中的核心，解決台灣問題是中國人自己的事，不容他人置喙。南韓外交部隨後就中方評論尹錫悅涉台發言，召見中國大使。