韓不排除武器援烏 俄威脅軍備供應朝

【本報綜合報道】南韓總統尹錫悅日前受訪時，首度暗示一旦出現大規模屠殺平民，將向烏克蘭提供武器援助。俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫周三反問，不知道南韓民眾看到俄羅斯最新型武器出現在北韓時有何反應。

梅德韋傑夫表示，又有人想向俄羅斯的敵人提供援助，韓方不久前還特別保證不可能向基輔提供致命武器。他接着說：「有趣的是，當南韓民眾看到俄羅斯最新型武器出現在自己的近鄰北韓時，會說甚麼？」克里姆林宮發言人佩斯科夫同日稱，對南韓全程採取不友善立場感到遺憾，開始提供武器間接意味在一定程度上捲入衝突。南韓《東亞日報》日前報道，南韓同意向美國借出50萬枚155毫米炮彈。

南韓國防部發言人全河奎昨日回應指，未收到有關研究軍事援助烏克蘭事宜的指示，重申不向烏方提供致命武器的方針不變，強調尹錫悅的言論沒有違背政府現有立場。對於出口波蘭的坦克炮彈及機槍子彈，會否用作援烏物資。南韓國防部防衞事業廳官員堅稱，出口武器用於增強波軍戰鬥力，最終用戶是波蘭。

尹錫悅下周一訪美 將晤拜登 另外，尹錫悅將於下周一至下周六國事訪問美國，將會出席美韓首腦會談，為相隔12年後再有南韓總統國事訪美。尹錫悅伉儷抵達美國翌日晚上，將由總統拜登夫婦接待，他們同日會前往華盛頓的韓戰紀念碑。

梅德韋傑夫