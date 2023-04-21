美德荷提供 烏首收愛國者導彈系統 抗俄強心針

烏克蘭國防部長列茲尼科夫周三證實，烏方已經接收到首批美製愛國者導彈防禦系統，形容烏克蘭天空將更為安全，並感謝美國、德國及荷蘭，但未披露交付的數量及何時送抵。與此同時，北約秘書長斯托爾滕貝格昨日訪問基輔，與烏克蘭總統澤連斯基會面。他指烏克蘭在北約會有一席之位，但並未明言何時讓基輔成為北約一分子。

列茲尼科夫在社交網站發文，表示已經收到首批愛國者導彈防禦系統，並感謝美德荷信守承諾。他在文中表示：「今天，我們美麗的烏克蘭天空變得更加安全，因為愛國者防空系統已經抵達烏克蘭。」與此同時，烏克蘭目前正準備展開反攻行動，該國已部署法國的輕型裝甲戰車。在周二，德國亦證實再向烏方交付16輛Zetros軍用卡車和兩輛邊防車，分別累計交付76輛和124輛。

美國又25億元軍事援烏 美國政府周三宣布，再向烏克蘭提供價值3.25億美元（約25.4億港元）軍援，令美國對烏總援助的金額增至超過354億美元（約2,760億港元）。新一批援助包括用於高機動多管火箭系統（HIMARS）的彈藥、炮彈、反裝甲系統、小型武器、後勤支援車輛以及維修支援。美國國務卿布林肯強調，在俄羅斯結束戰爭之前，美國和盟友及夥伴都會繼續支持烏克蘭。

北約：邀烏加入時候到了 斯托爾滕貝格昨日訪烏，屬俄烏戰爭爆發以來他首次訪問當地。澤連斯基與斯托爾滕貝格出席記者會時指出，「邀請烏克蘭加入（北約）的時候到了」。

斯托爾滕貝格回應稱：「烏克蘭的未來與北約息息相關。烏克蘭在歐洲大家庭有一席之地，在北約也會有一席之地，我們的支持會隨着時間，幫助你們讓這件事發生。」他未表示何時讓烏入北約，但保證北約會繼續援烏。

另外，由美國主導的烏克蘭國防聯絡小組會議，定於今日在德國拉姆斯泰恩空軍基地召開。英媒引述歐洲官員指出，烏克蘭對短程防空系統需求日增，假如耗盡無疑為俄羅斯空天軍大開方便之門，俄軍的非制導炸彈將造成很大麻煩，情況非常嚴峻。

烏軍防空導彈瀕臨耗盡 英國戰略司令部前司令巴倫斯稱，如事實證明嚴重依賴俄式裝備和彈藥的烏克蘭防空系統正在耗盡彈藥，西方無法輕易或迅速提供替代品。他警告耗盡防空系統彈藥將危及烏克蘭計劃中的反攻，無力控制本國領空及令部隊處於險境，俄羅斯空天軍可在任何選擇的地方如入無人之境。本報綜合報道