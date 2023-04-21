學院收宿生空調費 限時開放

【本報綜合報道】四川文理學院早前傳出，在收取住宿費用後，還要求學生每人每年交空調使用費300元（人民幣‧下同，約341港元），電費另算，空調除每年規定的開放時段外，每天還有時段限制，引發外界關注。校方周三回應稱，本學期收費已調整為以寢室為單位，不願住空調寢室的學生，可調至非空調寢室居住，則不必繳費。

消息最初由網民周三發文透露，稱按照校方規定，一個寢室要交空調使用費1,800元（約2,051港元），4年每個寢室費用就是7,200元（約8,203港元）。而繳費之後還不能自由使用空調，每年只有5月15日至7月15日，以及9月1日至10月1日可以用，每天還有時段限制，尤其對暑假留校備考研究生造成不便。

四川文理學院回應稱，本學期收費已調整為修學班每寢室300元，畢業生每寢室150元（約171港元），空調開放時間根據實際天氣適當調整。四川省教育廳則指，高校住宿費有明確文件規定，但空調使用費是由每間學校自行定價，上報教育廳備案後再予執行。