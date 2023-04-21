颱風逼近 台多地暴雨停電

台灣氣象局表示，原位於關島東南偏東方海面的熱帶低氣壓，昨日下午2時增強為輕度颱風「珊瑚」，預測未來朝西北偏北轉西北方向移動，對台灣無影響。高雄昨日清晨下起雷雨，有隧道積水深及20厘米，多區因雷擊停電。其中，阿蓮區中正路一帶於清晨4時50分許停電，共影響1,857戶，停電原因是架空電纜燒損所致。鳳山多區於清晨4時45分因配電線路事故造成1,452戶停電，經查為高壓電纜零件燒毀導致，及至上午6時55分已全部恢復供電。

苗栗地區上午遭遇暴雨，造成苗栗市多個地點水浸，一輛幼稚園保母車在公館鄉尖山往頭屋的涵洞及新東大橋下拋錨，後由拖吊車協助脫險。苗栗市水源里中正路則有民居水浸，深及膝頭，經抽水兩小時後情況好轉。台中和平山區上午大雨不斷，和平區通往大雪山森林遊樂區的雪山路段中午發生山泥傾瀉，致道路雙向受阻，10多名市民被困園區。直至下午2時許現場部分清理後，道路才恢復單向通行。另早上在弘光科大門外的台灣大道因為嚴重積水，有疑似女學生行經校門時跌倒，再被水流沖走，幸獲校方保安人員及時上前協助。