上海車展 雪糕只贈洋人 寶馬MINI惹公憤

兩年一度的上海車展於周二至下周四舉行，惟昨日卻傳出德國車廠寶馬旗下品牌寶馬MINI的展台，有工作人員拒絕向中國訪客派發雪糕，卻熱情招待外國訪客，甚至教他們如何食用。事件引起差別對待爭議；寶馬MINI其後就事件致歉，承認內部管理不細緻。

網民爆料稱，事發於周三，一批中國訪客到上海車展寶馬MINI展台領雪糕時，工作人員宣稱已經沒了，已經派完。但過一會有外國訪客去領，工作人員卻熱情接待，還貼心教他們如何食用。網民稱，親眼見證好幾次派給外國人卻不給中國人雪糕的情況。現場有訪客對該行為表示質疑後，一名男性工作人員上前將放置雪糕的保溫箱抱走，影片上傳網絡後引發民眾不滿，令事件衝上熱搜。

道歉認內部管理欠善 MINI中國昨日透過官方微博回應稱，發起這次「上海車展現場禮-甜寵」活動本意是給到場的大小朋友送上一份甜蜜，惟因內部管理不細緻和工作人員失職引起了大家的不愉快，對此真誠道歉。貼文又稱，公司會檢討自身並改善管理、加強內部培訓，努力提供好的服務和體驗。

內媒昨日向寶馬MINI相關工作人員求證時，被告知視頻中的雪糕品牌為Luneurs，其在車展上向寶馬MINI展台提供雪糕。記者曾致電上海Luneurs分店，詢問車展上的工作人員是否為該品牌員工時，對方沒有正面回應。

隨後，Luneurs官方微博發聲明稱，對一些關於Luneurs的視頻、輿論和報道感到遺憾，但該公司未參與上海車展期間寶馬旗下MINI品牌活動的任何現場運營，僅負責供應雪糕產品；而視頻中出現的兩位工作人員及其具體服務並非由他們負責，亦與品牌無關。

女主播與保安爆衝突 雪糕爭議發生後，昨日有內媒記者在上海車展現場，目睹一名女主播與寶馬MINI展台方發生激烈爭執，前者被強行帶離現場。據悉，女主播與MINI展台保安溝通稱，被展台工作人員推了一下，要求道歉，保安提到「展商禁止直播」，之後打開黑傘、拉開黑布，多名保安將女主播強行帶離現場。現場十分混亂，女主播的手機和穩定器也摔落在地。本報綜合報道