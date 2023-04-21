兩岸國際

傳意國為台晶片 退出一帶一路

美媒昨引述知情人士報道，意大利官員與台灣當局私下討論時暗示，意方或願意退出中國大陸提出的「一帶一路」倡議，以換取台灣在晶片方面的協助。目前在七大工業國集團（G7）中，只有意大利參與大陸的一帶一路倡議。針對上述報道，意大利工業部不予置評。（綜合報道）
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