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戴琪稱美不尋求與華經濟脫鈎
美國貿易代表戴琪昨日在日本東京表示，與中國經濟脫鈎不是美國目標，同時並不認為真的可以實現。她指出，中國在全球貿易和經濟中有非常巨大足迹，美國面臨的挑戰是如何在貿易領域創造公平競爭環境，以及如何識別競爭領域內中國擁有的巨大足迹。（綜合報道）
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