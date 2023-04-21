柯文哲晤白宮官員 商討兩岸議題

建議北京不要堅持九二共識

被問與會美方官員的層級時，柯文哲先是隨口透露有白宮國安會官員，之後在幕僚提醒下改稱「只是跟美國高層談一談」，又指雙方都同意保密。他又稱，會談內容主要圍繞防務、兩岸關係，雙方也就軍購至義務役役期等議題交流，會談「很有訊息量」。他表示，不論對陸或對美關係，台灣都應秉持無意外原則，保持溝通，不要單方面改變現狀。他又建議大陸不要再堅持九二共識，因為「九二共識在台灣已經被污名化，很難推動」。