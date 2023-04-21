美在台協會主席會晤蔡英文

【本報綜合報道】美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）周二起訪問台灣，為期6天。台灣總統蔡英文周三接見羅森伯格，期盼未來能透過台美各項對話機制，深化雙邊經貿合作關係，並透過台美避免雙邊課稅協定的洽簽，為雙方企業提供更多利基。羅森伯格則指，台灣在維護和平與穩定扮演關鍵角色。

訪台6天 深化雙邊合作 蔡英文在總統府接見羅森伯格時表示，這是對方上任後首次訪台，格外具有意義；又指對方有近20年參與印太事務經驗，一定能為台美關係注入更多活力，加強兩地夥伴關係，並積極促進印太地區的自由、開放與繁榮。羅森伯格形容，台灣是美國非常珍貴的友人、重要的貿易夥伴，期待美台可擴大深化彼此的關係，未來跟蔡英文及其團隊成員繼續合作。

當晚在台灣美國商會當晚舉辦的「謝年飯」上，蔡英文強調面對大陸挑戰，台方將持續謹慎處理，不會挑釁。羅森伯格重提蔡英文早前過境美國，稱符合美國長期以來的政策，北京沒理由反應過度。羅森伯格同日亦與台灣副總統賴清德會面，賴清德強調，面對大陸利用軍演劃設新紅線，企圖建立新常態，威脅印太和平與穩定，台灣希望能和羅森伯格領導的AIT共同合作，嚴肅面對新的現象與挑戰。