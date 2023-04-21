長峰醫院現場警阻拍照 北京市委促吸取火災教訓

【本報綜合報道】北京長峰醫院住院部周二大火致29人死亡。起火最嚴重的東樓東南角建築入口，至今仍被藍色圍擋封鎖，醫院周邊街道口有大量警力值守，警員阻止記者拍攝。市委常委會周三開會研究一季度經濟社會發展形勢、部署下一步工作，要求深刻吸取火災教訓，全面統籌發展和安全。國家消防救援局同日召開緊急視頻調度會，徹底排查各類風險隱患。

內媒報道，長峰醫院住院部東樓的東南角南側一座3層建築，其出入口已被釘上藍色圍欄阻隔，醫院正門、院內樓幢出入口、周邊街道出入口等位置，都有民警及安保人員值守，附近街區轉角處至少停靠一輛警車備勤。記者嘗試在醫院圍欄外拍攝，被一名穿警服的男子勸止。附近一名年約50歲的男子表示，他家在離起火點最近的一幢居民樓，直線距離只有大約100米，事發時看到醫院窗戶冒出滾滾黑煙，多人跨出窗戶外，用床單綁床單的方式自製救生繩逃命。

北京展安全隱患排查 北京豐台區周二及周三連續召開會議，部署火災事故善後和安全生產整治工作。市委常委會周三的會議中亦提到，要深刻吸取這次火災教訓，堅持最高標準最嚴要求，全面開展全市安全生產隱患大排查大整治，進一步壓實安全生產責任。國家消防救援局開會，要求認清當前嚴峻形勢，防範遏制重特大火災事故。截至周二，全國共接報39.6萬宗火災，639人死亡，678人受傷，直接財產損失22.1億元人民幣（約25.2億港元），與去年同期相比，宗數、傷人分別上升40.4%和3.5%。