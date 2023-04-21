八仙塵爆首集體索償 主辦方判賠逾億元

訴訟多年 結果具指標性 台灣新北市2015年發生八仙塵爆案，釀成15死499傷，其中有98名被害人透過消費者文教基金會向主辦單位玩色創意、瑞博國際以及租借場地的八仙樂園提起首波集體訴訟。士林民事法院判決周三出爐，合議庭認定玩色和瑞博須負賠償責任，判賠約4.06億元（新台幣‧下同，約1.04億港元），但判八仙免賠，全案可上訴。

消基會第一宗集體訴訟是在塵爆屆滿一周年時提出，當時參加的被害人或家屬有98人，提告對象為玩色創意國際有限公司負責人呂忠吉、瑞博國際整合行銷負責人周宏瑋、時任八仙樂園育樂股份有限公司董事長陳柏廷及總經理陳慧穎等人，索償逾26億元（約6.7億港元）。消基會在塵爆兩周年時提出第二波集體訴訟，337人參加，索償近73億元（約18.7億港元），但此案仍在審理中。亦有人以個人名義提出索償訴訟。

八仙樂園租出場地免責 首宗集體訴訟的結果有指標性意義，法院於周三僅認定玩色和瑞博須負擔賠償責任，判他們要連帶賠約3.11億元（約8,000萬港元），另要求兩者各再給付約4,746萬元（約1,219萬港元）。至於原告向八仙索賠的部分，法院認定八仙無賠償責任而駁回。

提訟方指無法接受判決 提起團體訴訟的消基會表示，此判決結果對於7年多來承受痛失家屬、火噬苦難、醫療過程的極大痛楚等種種折磨的受害人及家屬而言，是萬萬無法接受的，也同樣感到痛心、失望與遺憾。為捍衞受害人及其家屬最大權益，消基會將於收到判決書後，向高等法院提出上訴，將繼續為涉事400多個家庭在這7年多所受錐心摧腐的痛楚與折磨，爭取最公平正義的對待。本報綜合報道