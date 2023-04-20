東歐不滿烏克蘭 經濟矛盾成導因

波蘭、匈牙利對來自烏克蘭的農產品實施進口禁令，斯洛伐克則禁止國內加工及銷售烏克蘭穀物。這幾個國家與保加利亞、羅馬尼亞等近月都對進口烏克蘭產品表示關注，個別國家有農民示威抗議。

問題的始因是去年歐盟為支持烏克蘭，及協助烏國出口糧食往傳統的中東和非洲市場，批准烏國農產品免稅入歐盟，也方便免稅轉口。但結果是絕大部分烏克蘭的糧食及其他免稅的農產品都在歐盟內銷售，首先是打擊周邊國家的市場。烏克蘭的匯率與生產成本低於東歐各國，反映近一、二十年因政治不穩導致經濟長期衰落，戰爭更進一步使烏克蘭貨幣貶值。

免稅出口 搶奪市場 傳統上東歐在歐盟內是以農產品供應為主，烏克蘭免稅出口，一是搶奪東歐農產品在歐盟的市場，二是擠佔它們的國內市場。東歐農業已深受能源漲價的打擊，烏克蘭農產品的低價競爭更加重困難，東歐各國在上月已集體要求歐盟取消對烏國農產品的進口優惠。

上述國家中，支持烏克蘭戰爭出力的是波蘭，且出錢出武器出人員，但國內反對烏克蘭農產品進口的聲勢最大，禁制進口的產品和範圍最廣，顯然政府的仇俄親烏政治態度抵擋不了民眾來自生計的訴求。歐盟裏的西歐國家，包括德國，都不是像波蘭等對農業生產依賴這麼大，國家財力也強，故此可以跟從美國，盡量遷就資助烏克蘭。它們把持歐盟政策，在這個問題上形成了歐盟內部東西的分歧，而上述國家如匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞等，從開戰以來民眾及政府並不熱衷支持烏克蘭戰爭，匈牙利更阻撓歐盟援烏的政策。能源漲價已歸咎於戰爭，農產品進口衝擊更加深對援烏的不滿。這是從社會民生引發的反對，影響力更大於西歐的反戰情緒。

去年12月歐盟召開與巴爾幹國家的高峰會議，用投資來拉攏東南歐國家，目的是與中國競爭在當地的影響力，但作用不大。烏克蘭農產品進口引發的反應，使東歐與東南歐一起出現了對歐盟不滿、對烏戰懷疑，再加上法國為首反對與中國脫鈎，重申與中國的連接，歐盟的烏克蘭政策有可能出現變化。

早幾個月西方媒體和親美國的組織揚言支持烏戰使東歐強大，可惜沒多久兩者關係已出現裂縫。若戰情再惡化，東歐也可能跟從法國追求戰略自主了。