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江之島岩屋開放30周年
為慶祝日本神奈川縣藤澤市洞窟「江之島岩屋」開放30周年，洞窟周二起以投影影片方式，向遊客介紹江之島傳說，活動將持續至本月底。獲投射在洞窟岩壁上影片時長約3分鐘，講述天女與龍的傳說。江之島岩屋是由海浪侵襲而成的天然岩洞，由1993年4月18日起作為觀光景點對外開放，距今已有30年歷史。
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