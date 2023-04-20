世衞警告新冠反覆

4周添300萬新症 2.3萬疫歿 全球新冠疫情趨緩，世界衞生組織前天警告疫情仍未變得穩定，新冠病毒進入可預測模式前，或進一步造成影響。世衞突發事件委員會下月將舉行季度會議，屆時再決定疫情是否依然構成國際關注的突發公共衞生事件（PHEIC）。

根據世衞數據，全球過去28天在新冠病毒檢測大規模減少情況下，仍接獲超過300萬宗新增病例及逾2.3萬名患者死亡個案。

世衞緊急項目執行主任瑞安前天出席記者會時稱，新冠感染數字的確正在減少，很多人依舊染疫，甚至因此死亡。

對於疫情未來走向，瑞安強調由呼吸系統病毒引起大流行（pandemic）不會進入地方性流行階段，即代表不會在部分地區小規模爆發，而是會在潛在季節性流行高峰期爆發低度感染，現時尚未脫離大流行，未來可能看到一條新冠病毒進入可預測模式的崎嶇之路。

自2020年1月30日起，世衞宣布疫情屬於最高級別的PHEIC。旗下突發事件委員會每隔3個月就會召開會議，商討疫情是否仍屬PHEIC。在記者會上，瑞安警告人類不能消滅新冠病毒，而它就像流感一樣，在脆弱人群中引起嚴重呼吸道疾病，期望突發事件委員會能夠在會上向總幹事譚德塞提供正面建議。

赤道幾內亞爆馬爾堡病毒 除了新冠疫情，譚德塞前天在會上亦警告，赤道幾內亞目前錄得16宗確診感染馬爾堡病毒病病例，其中11名患者死亡。他指世衞及其合作夥伴支持赤道幾內亞衞生部門加強監測疾病傳播地區，同時提高當地實驗室能力，亦會與鄰近國家合作，幫助準備應對潛在輸入個案。

資料顯示，馬爾堡病毒病症狀包括高燒、頭痛及嚴重不適等，能夠透過直接接觸患者受損皮膚、血液及分泌物等傳播，潛伏期為兩天至21天，平均死亡率約五成。本報綜合報道