蘇丹戰火持續 日本撤僑

【本報綜合報道】蘇丹上周六起爆發武裝衝突，當地兩股敵對勢力正規軍和快速支援部隊同意在當地時間周二傍晚6時起暫時停火24小時，但入夜後雙方仍然繼續開火。日本內閣官房長官松野博一昨宣布因應蘇丹局勢決定開始撤僑行動，將在最短時間內派遣自衞隊飛機到蘇丹接走約60名日本公民。

在蘇丹首都喀土穆，街上槍聲和爆炸聲不絕，有坦克發炮，戰機飛過半空；另有報道指，尼羅河對岸的恩圖曼遭到空襲。快速支援部隊在社交網站發文指摘正規軍違反停火協議。戰火導致的死傷人數持續增加，蘇丹衞生部周二表示，至今已有270人在衝突中喪生，逾2,600人受傷。

世衞指無法補給物資 世界衞生組織稱蘇丹局勢令人深感憂慮，總幹事譚德塞指，世衞之前分發給當地衞生機構的物資現已用完，而由於戰鬥持續，無法提供更多的補給，喀土穆的醫院沒有足夠的物資治療傷者，亦有報道指，一些醫療設施被洗劫，另有一些被用作軍事用途。世衞呼籲各方遵守國際法，指醫療機構和工作人員不能成為軍事目標。