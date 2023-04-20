赴國家宇宙開發局現場指導 金正恩指示如期射軍事偵察衞星

【本報綜合報道】北韓官媒昨日報道，最高領導人金正恩周二到國家宇宙開發局進行現場指導，並指示如期發射北韓首顆軍事偵察衞星。

朝中社報道指，金正恩要求組建非常設性的衞星發射籌備委員會，以如期發射已製作完成的「軍事偵察衞星1號」。

與此同時，金正恩亦要求抓緊推進項目的相關準備工作，爭取接連發射，並且部署多顆偵察衞星，增強偵察以及情報收集能力。

勢令局勢惡化 去年12月，北韓聲稱在位於平安北道東倉里的西海衞星發射場進行研製偵察衞星最後階段的重要試驗，並將在今年4月底之前，結束發射軍事偵察衞星1號所需的準備工作。分析認為，北韓似乎發射軍事偵察衞星在即，朝鮮半島的局勢可能會進一步惡化。