美拍板F16配件售土耳其

【本報綜合報道】美國國務院周一批准向土耳其出售F16戰機升級配件，包括升級版Link-16戰術數據鏈現代化套件及自動地面防撞系統等，總值2.59億美元（約20.2億港元）。

另一宗大型軍售懸而未決 美國國防部國防安全合作局指，國務院已決定批准可能向土耳其出售國防物品和服務，以支援升級現有F16機隊及相關設備，洛歇馬丁將是主要承包商。交易目前正等待美國國會審批，後者有權在15個工作日內反對國務院授予北約成員國銷售許可。美國國務院發言人表示，土耳其一直都是重要北約盟友，拜登政府支持土耳其升級F16機隊的航電設備。

土耳其近日批准芬蘭加入北約，並緩和與鄰國希臘的緊張關係，因此F16升級方案才獲美國首肯。然而，另一宗總值200億美元（約1,560億港元）大型軍售案，因美國國會持續反對仍懸而未決。

土耳其於前年10月提出購買40架新型F16V戰機及80套升級套件，但美國以軍售為籌碼，要求土耳其永久消除與希臘的緊張關係、停止入侵敍利亞北部及制裁俄羅斯。