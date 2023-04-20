俄召美英加大使 反對聲援叛國犯

納瓦尼

【本報綜合報道】俄羅斯反對派人士穆爾扎（Vladimir Kara-Murza）叛國等罪名成立，周一遭莫斯科法院判囚25年，成為俄烏戰爭以來同類檢控中最重判刑。美國、英國、加拿大政府反對裁決。俄外交部周二召見美、英、加駐俄大使，抗議干涉俄羅斯內政和從事與其外交地位不符的活動。

俄外交部指，因公開發表對穆爾扎的評論和聲明等行為，俄方召見了美國、英國、加拿大駐俄大使，他們的行為意在向俄羅斯行政和司法當局施壓，毫不掩飾其對俄羅斯內政的直接干預，行為違反了《維也納外交關系公約》相關規定，並且與外交地位不符。

納瓦尼涉犯獄規 或加監5年 俄羅斯在囚反對派領袖納瓦尼的律師科貝澤夫和發言人亞爾梅什周二透露，納瓦尼近日被指在獄中犯規，面臨新的刑事控罪，若罪名成立可被多判5年監禁。據悉，納瓦尼周一在獄中工作之後回到監房，其時獄方已將一名滿身臭味的骯髒囚犯放進去，納瓦尼因為臭氣熏天不肯進入監房。

獄方卻有人「希望納瓦尼用武力將那名囚犯趕出監房」，但納瓦尼不從，獄警就毆打納瓦尼並將他拖進監房，之後納瓦尼抓住該囚犯的後頸將他拖到門口。接着獄警包圍納瓦尼，將他推到牆上，並對他刑事立案，納瓦尼面臨「阻撓監獄當局」罪名。