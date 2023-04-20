韓暗示可軍援烏 前提倘俄大規模襲平民

南韓總統尹錫悅下周將國事訪問美國，英媒昨日刊出他的專訪，他表明一旦烏克蘭的平民受大規模襲擊，南韓可能擴大對烏援助到人道主義和經濟支援之外，這是他首次暗示願意軍援烏克蘭。

尹錫悅表示，南韓政府研究了如何協助烏克蘭防衞與重建，如果發生國際社會不能容忍的情況，例如針對平民的大規模攻擊、大屠殺或嚴重違反戰爭罪行的行為，韓方很難堅持只向烏提供人道或財政援助。他相信對捍衞和恢復一個被非法入侵的國家之支持不會受到限制，但考慮到南韓與參戰各方的關係及戰場事態發展，韓方將採取最適當的措施。

開發超高性能武器抗朝 對於北韓問題，尹錫悅訪美期間將尋求努力改善應對北韓威脅的切實成果，南韓方面將加強監視、偵察和情報分析能力，並開發超高性能、大功率武器抗朝。他亦提及一旦兩韓爆發核戰，整個東北亞都會化為灰燼，必須制止。

至於美韓會否設想一個涉及日本的亞洲版北約核計劃小組，尹錫悅稱專注於加強訊息共享、聯合應急和執行計劃的雙邊措施，認同在應對核攻擊方面，需準備比北約更強力的措施，若日本加入沒有大問題，惟美韓已取得很大進展，先由美韓創建系統會更有效率。

他對與北韓和談持開放態度，但反對跟北韓領袖金正恩舉行任何「驚喜」峰會，這對建立信任沒有多大作用，而人道援助可為對話打開大門，再以此為基礎轉向更敏感的話題，包括經濟和軍事。

台海緊張是全球性問題 近日台海局勢升溫，尹錫悅指出出現緊張局勢是因為試圖以武力改變現狀，南韓和國際社會絕對反對這種改變，台灣問題不僅是中國大陸和台灣之間的問題，而是與北韓問題一樣，是一個全球性問題。

烏局勢方面，烏國陸軍司令西爾斯基周二表示，俄軍正增加使用重型火炮和空襲的次數，打擊烏克蘭東部戰略重鎮巴赫木特，顯示俄軍仍「不惜一切代價」以圖奪取該城鎮，但俄軍在巴赫木特爭奪戰中損失慘重。另一方面，烏克蘭赫爾松州當局表示，赫爾松市中心一個市場遭到俄軍炮擊，造成一死9傷。本報綜合報道

烏克蘭大量建築物被戰火摧殘。 尹錫悅