欽州市書記林冠 心臟病猝死

廣西欽州市委員會辦公室昨日發布訃告，欽州市委書記、中國（廣西）自由貿易試驗區欽州港片區黨工委書記林冠，因心源性猝死，經搶救無效，於當日凌晨2時45分在欽州病逝，終年56歲。資料顯示，林冠出生於1966年11月，是廣西平南人，曾任廣西賀州市委副書記、副市長、代市長、市委書記等職位。（綜合報道）