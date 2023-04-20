河北現報仇廣告 收費打人

【本報綜合報道】河北唐山燒烤店打人案轟動一時，當地近日出現「專業報仇」的廣告（圖），再度引起輿論關注。中介人更明碼標價，如打斷腿要30萬元（人民幣‧下同，約34萬港元）起，打死人要100萬元（約114萬港元）起。

網民斥社會亂象百出 河北有民眾在橋墩下發現「專業報仇」的廣告，下方寫有聯絡電話，號碼屬地為唐山。有網民直言「太嚇人」，批評「社會亂象百出」、「暴力事件愈來愈多」。內媒記者撥打聯繫電話，對方自稱人在唐山市古冶區，打人的「兄弟」是自願進公安局，一般都是辦「大事」，「打完就跑，和你我沒關係」。

接電話的男子又稱，他們屬於中介，下邊有些「兄弟」，可以從事追債等任何工作，稱：「你想讓人輕傷還是讓人重傷，你還是嚇唬嚇唬。先辦事，後給錢。」他強調，會為下手的人請律師，即將要坐牢也會把錢存給其家人。據報道，類似的專業報仇廣告在內地並非首見，但多數是詐騙行為。有律師則指，事實上僱傭者可能要承擔比打人者更多的法律責任。