五一國內機票年升逾三成

【本報綜合報道】內媒周二報道，今年五一假期期間出行的國內機票成交均價1,163元（人民幣‧下同，約1,327港元），較去年同期升33.86%，國內熱門城市機票提前預訂量已超2019年同期。而五一假期出行的國際及港澳台機票訂單同比增長逾10倍，機票成交均價為4,190元（約4,782港元），較去年同期降54.65%。

業界料航企扭虧為盈

旅遊出行應用程式「航班管家」顯示，五一假期最熱門的出境遊目的地是中國香港、澳門、台北、南韓首爾、日本大阪、泰國曼谷等。訂單激增、票價下降的背後，是國際航班供應量提升。民航局運輸司副司長徐青周二表示，本月10至16日實際執行的國際客運航班量已達2,242班（往返計1班），是實施「乙類乙管」前一周的4.7倍，恢復至疫情前的29.4%，通航59個國家，恢復至疫情前的82%。